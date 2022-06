Unbekannte klauen zwei Fahrräder aus Hof in Karlstein-Dettingen

Die beiden Räder waren im Hof eines Anwesens abgestellt und mit einem Schloss an einem Zaun befestigt. Es handelte sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Bergamont und ein schwarzes Kinderfahrrad der Marke Bocas Spore. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Handy gestohlen

Mömbris-Niedersteinbach. Eine 19-jährige junge Frau befand sich am Samstagabend auf einer Sportveranstaltung am Sportplatz in Brücken. Sie ging gegen 23 Uhr auf die Toilette, ließ ihr Handy aber auf einem Tisch liegen. Circa 30 Minuten später stellte sie dann fest, dass das Mobiltelefon im Wert von 1.000 Euro verschwunden war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.





Vom Pferd gestützt

Krombach. Auf einem Pferdehof zog sich eine junge Frau am Montagabend bei einem Sturz vom Pferd nicht unerhebliche Verletzungen zu. Nach Angaben von Zeugen hatte das Pferd der 25-jährigen Frau gebockt und die Frau nach vorne abgeworfen. Dabei zog sie sich Verletzungen im Hals- und Rückenbereich zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde sie mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen.

Pressebericht der PI Alzenau / grr