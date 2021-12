Unbekannte klauen Schneemannfigur in Bad Mergentheim

Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr begaben sich die Unbekannten auf das Gelände eines Hotels in der Milchlingstraße und nahmen die circa zweieinhalb Meter große und beleuchtete Schneemannfigur mit. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Ins Schleudern geraten

Boxberg. Zwei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße bei Boxberg. Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Suzuki die B292 zwischen Schweigern und Unterschüpf. Im Bereich einer Doppelkurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern lenkte der Fahrer stark nach rechts, woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. In einem angrenzenden Acker überschlug sich der Suzuki mehrfach. Durch den Unfall wurde der 19-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Wertheim. Die Polizei sucht nach Diebstählen von mehreren E-Bikes nach Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib der drei Fahrräder machen können. Am Montag und Dienstag begaben sich Diebe an beiden Tagen in das Fahrradgeschäft in der Bahnhofstraße in Wertheim. Im Inneren stiegen der 47-Jährige und der 29-Jährige auf E-Bikes und fuhren davon. Nachdem die beiden Tatverdächtigen ermittelt wurden, fehlt noch jede Spur der Räder. Zeugen, die Angaben zu den E-Bikes auf den Bildern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

