Unbekannte klauen Niedernberger Bäumen das Wasser

Irgendwann im Laufe des Donnerstags waren die Täter am Werk: Sie nahmen insgesamt 20 Bewässerungssäcke mit, die an gemeindlichen Bäumen angebracht waren. Mit den Säcken soll verhindert werden, dass die Bäume in Trockenzeiten Mangel leiden. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Säcke nun möglicherweise auf einer privaten Streuobstwiese wieder auftauchen werden.

Hinweise an die Polizei Obernburg, Tel. 06022/629 – 0

Chopperfahrer bei Mönchberg verunglückt

Mönchberg. Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ist ein Klingenberger Chopperfahrer auf der Strecke von Mönchberg Richtung Röllbach verunfallt. Der 30-Jährige war offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer abschüssigen Rechtskurve ins Schleudern gekommen und verlor die Kontrolle über sein Bike. Das Krad samt Fahrer rutschte daraufhin nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes X Citan zusammen. Beim Zusammenstoß wurde der Kradfahrer mit seinem Bike abgewiesen und schlidderte gut zehn Meter nach rechts und in die Leitplanke. Der Biker und der entgegenkommende Pkw-Fahrer aus Erlenbach wurden bei der Kollision leicht verletzt und wurden ins Erlenbacher Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw durch einen Abschleppdienst waren die Helfer der Mönchberger Wehr im Einsatz. Die Unfallstrecke war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Der Unfallschaden beträgt rund 6000 Euro.

Frisiertes Pedelec aus dem Verkehr gezogen

Niedernberg. Kurz nach Mitternacht haben Beamte der Polizei Obernburg am Freitag in der Großwallstädter Straße einen Pedelecfahrer angehalten. Er war der Streife aufgefallen, nachdem er mit seinem Mountainbike deutlich schneller als die erlaubten 25 Stundenkilometer fuhr. Als die Polizeibeamten das Rad unter die Lupe nahmen, bemerkten sie eine sogenannte BadAssBox, die das MTB deutlich beschleunigte. Die Beamten entfernten das Tuningteil und stellten es sicher. Den Sulzbacher erwartet eine Anzeige.

Gegen 3.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Obernburg in der Großostheimer Straße erneut. Hier fiel einer Streife ein E-Scooterfahrer auf. Er hatte versäumt, sich ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Die Streife untersagte die Weiterfahrt des ertappten Niedernbergers. Der 23-Jährige musste zu Fuß nach Hause gehen, ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Polizei Obernburg/mm