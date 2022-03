Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Straße Am Glockenturm abgestellt. Hinweise auf die Täter gibt es keine.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Damm. Eine 72-jährige VW-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr beim Linksabbiegen an der Kreuzung Goldbacher Straße / An der Lache die Vorfahrt des Querverkehrs missachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, es blieb aber bei einem Blechschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Streitigkeit wegen Busfahrkarte eskaliert

Aschaffenburg. Am Mittwoch gegen 14 Uhr ist es in der Würzburger Straße zu einer Beleidigung eines Busfahrers durch einen weiblichen Fahrgast gekommen. Eine 23-jährige Dame wollte an einer Bushaltestelle in den Bus einsteigen. Der Busfahrer wies die Dame darauf hin, dass ihre vorgezeigte Busfahrkarte nicht gültig sei. Die 23-Jährige zeigte sich darüber echauffiert, zeigte dem Busfahrer den Mittelfinger und beleidigte ihn. Gegenüber der Polizei gab die Dame an, ebenso beleidigt worden zu sein. Die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahmen eine Anzeige wegen Beleidigung und der versuchten Leistungserschleichung auf.