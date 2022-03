Der Beuteschaden beträgt 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Fahrrad am Bahnhof entwendet

Retzbach. Zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 01.00 Uhr ist am Fahrradabstellplatz am Bahnhof ein Mountainbike, Canyon, schwarz, mitsamt dem Spiralschloss entwendet worden. Das Fahrrad hatte einen Wert von 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Karstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Geschwindigkeitskontrollen ergaben mehrere Verstöße

Wiesenfeld. Am Dienstag zwischen 10.20 Uhr und 12.20 Uhr sind auf der Staatsstraße 2435 zwischen Wiesenfeld und Steinbach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. In Fahrtrichtung Karlstadt wurden zwei Autofahrer beanstandet, hier war der höchste, gemessene Wert 137 Kilometer pro Stunde. In Fahrtrichtung Lohr wurden in diesem Zeitraum acht Verstöße gemessen, den Spitzenreiter mit 161 Kilometer pro Stunde erwartet ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen.