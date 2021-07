Unbekannte heben in Gemünden Gullideckel aus

Der Kanaldeckel konnte schließlich in einer Hecke auf der anderen Straßenseite aufgefunden und wieder eingesetzt werden. Bei einer Überprüfung der Umgebung wurde die Polizeistreife schließlich noch von einer Anwohnerin angehalten, da diese keinen Strom mehr hatte. Die Ursache hierfür war schnell ausgemacht. Ein Unbekannter hatte einen Stromkasten gewaltsam geöffnet und diverse Sicherungen herausgerissen. Die Sicherungen konnten wieder eingesetzt werden, so dass die Stromversorgung wieder gegeben war.



Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

E-Bike-Fahrer gestürzt

Gemünden. Am Samstag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 71-jähriger Opel-Fahrer die Staatsstraße 2434 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Seifriedsburg. Vor ihm befand sich eine Gruppe von vier E-Bike-Fahrern. Die Gruppe war auseinandergezogen mit deutlichem Abstand voneinander. Drei E-Bikes konnte der Opel-Fahrer problemlos überholen. Aufgrund von Gegenverkehr konnte er den letzten E-Biker nicht mehr überholen und scherte deshalb eng rechts ein. Hierbei schätzte er den Seitenabstand zum Pedelec falsch ein und touchierte den Radfahrer leicht mit seinem rechten Außenspiegel. Dieser kam daraufhin mit dem Rad ins Straucheln und Schwanken, konnte seine Fahrlinie nicht mehr halten und geriet Richtung Fahrbahnmitte. Dabei wurde er dann nochmals von einem nachfolgenden Pkw Opel einer 33-jährigen Frau ein zweites Mal mit dem rechten Außenspiegel angefahren. Der Radfahrer stürzte hierauf in den Grünstreifen. Er erlitt Prellungen und wurde durch das BRK zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Ladendieb erwischt

Gemünden. Am Samstagvormittag wurde ein 73-jähriger Mann in einem Baumarkt dabei beobachtet, wie er Kleinteile in seine Hosentasche steckte und an der Kasse lediglich einen anderen Artikel bezahlte. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 4,58 Euro. Der Mann wird wegen Ladendiebstahl angezeigt.

Wildunfall

Burgsinn. Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Audi entstand geringer Sachschaden.

Leitplanke touchiert

Rieneck. Am Freitag gegen 13:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn. Hierbei kam er aus Unachtsamkeit von der Straße ab und stieß gegen die rechts befindliche Leitplanke. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro; an der Leitplanke waren lediglich Lackanhaftungen erkennbar.

Autofahrerin alkoholisiert

Gemünden. Am Freitag gegen 12:20 Uhr wurde die Fahrerin eines Pkw Mercedes in der Wernfelder Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die 52-jährige Fahrerin erwartet ein Fahrverbot von einem Monat, 500,- Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden