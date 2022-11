Unbekannte fällen Bäume in Retzstadt

Die Bäume hatten einen Stammdurchmesser von ca. 40 cm. Bereits im Sommer kam es zu einem ähnlichen Holzdiebstahl. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro. Hinweise werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Haufassade beschädigt

Zellingen. Zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November wurde ein Wohnhaus im Fliederweg mit rohen Eiern beworfen. Als die Geschädigte die Verschmutzung feststellte, war es bereits nicht mehr möglich, die Fassade zu reinigen. Der nun entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Vermutlich ist der Vandalismus auf einen Halloween- Streich zurückzuführen.

Nach Unfall geflüchtet

Arnstein. Am Freitagmorgen kam es auf der MSP4, zwischen Gänheim und Binsbach, zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Im Anschluss flüchtete der Fahrer eines dunklen Dreieinhalb-Tonners in Fahrtrichtung Gänheim, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Geschädigte verblieb an der Unfallstelle. An seinem Außenspiegel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

vd/Polizei Karlstadt