Unbekanntet erbeutet Arbeitsgeräte von Fechenbacher Baustelle - Zeugen gesucht

Der Diebstahl muss sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, ereignet haben. Der Tatort befindet sich an einer Baustelle am Streckkering, wo mehrere Firmen an einem Seniorenwohnkomplex arbeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen die Täter mit Arbeitsgeräten im Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es bereits vor etwa vier Wochen zu einem Diebstahl auf derselben Baustelle gekommen war. Ob ein Zusammenhang mit dem aktuellen Fall besteht, wird derzeit noch geprüft.

Wer in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Baustelle auf eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden ist, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Unfallflucht auf Friedhof-Parkplatz - Verursacher noch unbekannt

Erlenbach. Am Donnerstag hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Auto beschädigt, das auf dem Friedhof-Parkplatz in der Mechenharder Straße abgestellt war. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Dem Ermittlungsstand nach muss sich der Verkehrsunfall im Zeitraum zwischen 11 und 11.45 Uhr ereignet haben. An dem schwarzen VW Golf des Geschädigten wurde die hintere Stoßstange und das Rücklicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro belaufen. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.

Gegenstände von Gartengrundstück entwendet - Zeugen gesucht

Klingenberg-Röllfeld. Am Donnerstag ist bei der Polizeiinspektion Obernburg ein Diebstahl zur Anzeige gebracht worden, der bereits einige Zeit zurückliegen könnte. Laut dem Anzeigenerstatter wurden Gegenstände im Wert von rund 500 Euro von seinem Grundstück entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Anfang Mai und Ende Juli 2022 ereignet haben. Das Gartengrundstück befindet ist unmittelbar am Radweg unweit der Straße "Im Dümpfel" in Röllfeld gelegen. Entwendet wurden in erster Linie Gartenutensilien und Werkzeuge. Vom Täter fehlt bislang noch jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis Miltenberg