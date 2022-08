Unbekannte entwenden Rädersätze von Neufahrzeugen in Lohr

Die Täter gingen die Neufahrzeuge der Marke Audi auf einem Abstellplatz in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße an. Nachdem sie die Räder abgeschraubt hatten stellten sie die Fahrzeuge auf Pflastersteine. Die hochwertigen Komplettradsätze habe einen Wert von ca. 30.000 €. An den Fahrzeugen selbst entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 €.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere im Tatzeitraum ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Lohr in Verbindung zu setzen. Die Tel. lautet 09352/87410 alternativ die Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Reifen aufgeschlitzt

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum vom Samstag, 27.08.2022, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 30.08.2022, 10.00 Uhr, den rechten Vorderreifen eines braunen Toyota RAV geschlitzt. Das Fahrzeug stand in einem Innenhof in der Ostpreußenstraße in Lohr. Der Schaden wird auf ca. 190 € geschätzt.

Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei in Lohr.

Quelle: Polizei Lohr/lady