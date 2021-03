Unbekannte entwenden Baggerschaufeln in Kleinheubach

Die Löffel befanden sich auf einem Flurverbindungsweg zwischen der B 469 und dem dortigen Tierheim Kleinheubach, in unmittelbarer Nähe der Baustelle des neuen Kreisverkehrs. Die beiden lose auf dem Erdreich stehenden Löffel wurden vom Geschädigten gesichert, indem er eine andere Baggerschaufel seines Minibaggers oben auf stellte und so gegen die Erde gepresst hatte. Im fraglichen Tatzeitraum konnte der unbekannte Dieb den Minibagger starten und bewegen, um so an die beiden eigenkeilten Löffel zu kommen. Zum Abtransport dürften mindestens zwei Täter zugange gewesen sein, da ein Löffel bis zu 150 kg wiegt. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro. Der Tatort ist gut von der B 469 einzusehen.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise liefern?

klal/Quelle:Polizei Miltenberg