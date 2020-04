Unbekannte entsorgen illegal Müll in Dörnsteinbach

Der oder die unbekannten Täter lagerten erst einen Stapel Altreifen und anschließend noch zwei Säcke mit Bauschutt auf dem weitläufigen Grundstück, auf welchem zur Zeit Baumaßnahmen durchgeführt werden ab.

Auffahrunfall

Mömbris, Niedersteinbach. Am Dienstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr übersah der 18jährige Fahrer eines Pkw Fiat, dass die vor ihm fahrende 57jährige Fahrerin eines Pkw Ford abbremste, um von der Staatsstraße 2305 in die Wendelinusstraße abzubiegen. Der 18jährige Fiatfahrer prallte mit seinem Pkw in das Heck des Ford, wodurch an beiden Pkw Sachschaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Alzenau