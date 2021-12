Unbekannte Eindringlinge in Kahl

Dabei hinterließen sie Unrat und entzündeten offensichtlich auch ein Lagerfeuer. Sachschaden entstand nicht. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang, zu verdächtige Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Geiselbach. Am Sonntagmorgen, irgendwann zwischen etwa 11 bis 12 Uhr, blieb in der Spessartstraße der Wagen eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers an einem geparkten Mercedes Sprinter hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang, zu verdächtige Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm