Unbekannte durchwühlen Büroräume in Marktheidenfeld

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Laufe der letzten Nacht Zugang zum Büro einer Firma in der Petzoltstraße 4-6. Im Zeitraum von 17.15 bis 7 Uhr wurden in den Räumlichkeiten sämtliche Schränke und Schreibtische durchsucht. Bislang wurde das Fehlen einer Geldkassette und diverser Nahrungsmittel festgestellt. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise über Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden über Tel. 09391-9841-0 erbeten.