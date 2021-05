Unbekannte brechen in Wiestahl in Halle ein

Der oder die Täter entwendeten die Hydraulikpumpe eines Holzspalters und einen Winkelschleifer. Der entstandene Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Wildunfall

Steinfeld. Am Dienstag, 18.05.2021, gg. 12.00 Uhr, fuhr ein 59jähriger Mann mit seinem BMW von Steinfeld in Richtung Waldzell. Ein Reh kreuzte die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Lohr