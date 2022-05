Unbekannte brechen in Haus in Aschaffenburger Fabrikstraße ein

Am Montagabend hat ein bislang noch unbekannter Einbrecher verschiedene Gegenstände aus einer Wohnung entwendet. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen muss sich der Einbruch in der Fabrikstraße im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam eine Wohnungstür im Erdgeschoss und machte sich im Anschluss auf die Suche nach Beute. Er verschwand damit in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 250 Euro belaufen dürfte. Der genaue Wert der Beute ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in der Fabrikstraße in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.