Ein 21-Jähriger gab am Dienstagabend der Polizei gegenüber an, ein bislang unbekannter Täter sei über die Terrassentüre in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Zum Schreibersgraben eingedrungen und sei auf der Suche nach Beute auf Bargeld in Höhe mehrerer tausend Euro gestoßen. Damit soll der Einbrecher im Anschluss wieder in unbekannte Richtung geflohen sein.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.