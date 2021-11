Unbekannte brechen Imbisswagen in Groß-Zimmern auf und stehlen Lebensmittel

Die Kriminellen brachen das Schloss zu dem Verkaufsraum auf, schnappte sich die Beute und traten die Flucht an. Die Polizei in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Vereinsheim im Visier Krimineller

Groß-Zimmern. Ein Vereinsheim in der Johannes-Ohl-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (5.-6.11.) in das Visier von Kriminellen. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster versuchten die Täter in die Räume zu gelangen. Zuvor hatten sie den Rollladen nach oben geschoben und mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen plötzlich von ihrem weiteren Vorgehen ab und flüchteten ohne die Räume zu betreten.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Ermittler für alles Sachdienliche zu erreichen.

mci / Quelle: Polizeipräsidium Südhessen