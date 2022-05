Unbekannte brechen Autos auf und lassen Handtasche, Geldbörsen, Brillen mitgehen

Am Donnerstag, zwischen 17.30 h – 19.00 h in Bürgstadt, auf dem Parkplatz an der Mittelmühle, sowie in der Zeit von 19.00 h – 21.45 h in Amorbach in der Schüttstraße wurde jeweils ein Pkw aufgebrochen und im Fahrzeug offen liegende Taschen entwendet. In Bürgstadt wurde die rechte hintere Seitenscheibe eines Toyota eingeschlagen. In Amorbach wurde die Beifahrerscheibe eines Nissan eingeschlagen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR. Das Diebesgut, Handtasche, Geldbörsen, Brillen usw., haben einen Wert von insgesamt ca. 200,- EUR.

Garagentore Gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Kirchzell in der Odenwaldstraße zwei Rahmen für Garagentore entwendet. Die Rahmen standen einbaubereit vor der Garage. Der Wert beträgt 260,- EUR.