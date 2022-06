Unbekannte brechen Auto in Karlstadt und stehlen Sonnenbrille

Das Fahrzeug hatte der Eigentümer auf dem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Ringstraße/Eußenheimer Straße verschlossen abgestellt. Der Täter brach hierbei den Schließzylinder der Tür auf und entwendete letztlich nur eine im Innenraum abgelegte Sonnenbrille von geringem Wert. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Nach Ruhestörung - Betrunkener wird in Gewahrsam genommen

Karlstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Beamte der PI Karlstadt zu einer Ruhestörung in die Hauptstraße gerufen. Als Verursacher konnte ein 43 Jahre alter Mann angetroffen werden. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 2,32 Promille. Da sich die Person uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten zeigte wurde er kurzerhand in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung konnte zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel in seiner Hosentasche aufgefunden werden.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt