Unbekannte beschmieren und verkratzen Fiat in Langenprozelten

Am Mittwochabend, im Zeitraum von 18.30 bis 19.45 Uhr, parkte ein 20-jähriger Autofahrer seinen blauen Pkw Fiat auf dem Parkplatz der Turnhalle in Langenprozelten. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er fest, dass die Windschutzscheibe und der Außenspiegel mit schwarzen Edding-Schriftzügen beschmiert wurden. Außerdem wurde die hintere Türe der Fahrerseite verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gemünden. Am Mittwochabend gegen 20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die B 26 von Gambach kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz vor Wernfeld querte ein Hase die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw BMW erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Gemünden-Langenprozelten. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr touchierte ein 35-jähriger Autofahrer auf Höhe des Stausees einen Fuchs, welcher die Straße querte. Der Fuchs verendete hierbei. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

Gemünden. Im Dienstagnachmittag stellte eine 69-jährige Autofahrerin ihren schwarzen Pkw Ford auf einem Parkplatz im Neubergring ab. Am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr stellte sie fest, dass der rechte Hinterreifen plattgestochen wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 80 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden