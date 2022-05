Unbekannte beschädigt in Aschaffenburg mehrere Autos

Ein Anwohner aus der Zobelstraße konnte zum genannten Tatzeitpunkt aus seinem Fenster heraus eine junge Dame beobachten, als diese die Scheibenwischer eines an der Straße geparkten Mercedes beschädigte. Anschließend flüchtete die Täterin zu Fuß in Richtung Friedhofstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die junge Dame im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Aschaffenburg stellten bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme fest, dass mindestens fünf weitere Fahrzeuge in der Zobelstraße, Müllerstraße und Merlostraße auf gleiche Weise beschädigt wurden.

Die Täterin wurde als weiblich, blond und circa 15-20 Jahre alt beschrieben.

Sachdienliche Hinweise zur Täterin nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Unbekannter Gießkannendieb in Hösbach

Hösbach. Ein etwa 60-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr aus zwei benachbarten Gärten in der Rudolf-Diesel-Straße jeweils eine Gießkanne entwendet. Mit seiner Beute in den Händen spazierte der Dieb anschließend in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes. Etwa zwei Stunden später brachte der Mann die Beute unbemerkt wieder zurück. Die Tat wurde teilweise von einer Überwachungskamera festgehalten. Über das Motiv des Diebstahls kann nur spekuliert werden.

vd/Polizei Aschaffenburg