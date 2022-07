Unbekannte beschädigen Fensterscheiben an Schule in Wiesenfeld

Hierbei wurde mit Kieselsteinen u.a. ein Hakenkreuz eingeritzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Mähdrescher überhitzt

Hundsbach. Am Montag um 17:25 Uhr befuhr ein 53-jähriger Landwirt mit seinem Mähdrescher der Marke John Deere die Kreisstraße in Richtung Hundsbach. Hierbei bemerkte dieser eine Rauchentwicklung aus dem Häcksler und fuhr sofort an den Fahrbahnrand. Durch die verständigten Feuerwehren aus dem näheren Umfeld wurde das Fahrzeug gelöscht bzw. gekühlt. Ein Sachschaden entstand nicht. Im Einsatz waren insgesamt 50 Kräfte der örtlichen Feuerwehren unter Leitung der Kreisbrandinspektion.

Nach Spiegelberührung weitergefahren

Zellingen. Am Montag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann die Staatsstraße von Billingshausen in Fahrtrichtung Zellingen. Kurz vor eine Rechtskurve kam diesem ein bislang unbekannter Lkw entgegen und es kam hier zu einer Spiegelberührung. Der 25-Jährge hielt hiernach an, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der unbekannte Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Billingshausen jedoch fort. Von diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein rotes Führerhaus gehandelt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Pkw mutwillig beschädigt

Zellingen. Bereits über das Wochenende vom 24.06.22 auf 27.06.22 wurde bei einem in der Eichenstraße in Zellingen abgestellten Pkw der Marke Ford der Heckstoßfänger mutwillig zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt