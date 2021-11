Unbekannte beschädigen Fenster von Turnhalle in Lohr

Eine Zeugin verständigte gegen 18.20 Uhr die Polizei, nachdem eine Fensterscheibe an der Gebäuderückseite mit einem Stein eingeworfen worden war. Kurz darauf entfernten sich zwei dunkel gekleidete Jugendliche von der Örtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Lohr am Main geführt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.