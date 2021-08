Unbekannte beschädigen Bauwagen: Zeugen gesucht

Durch das Öffnen eines Fensters gelangten die Täter ins Innere des Wagens. Es wurde zwar nichts entwendet, da keinerlei Wertgegenstände vorhanden waren, aber die Unbekannten zerschlugen eine Scheibe und rissen einen Rollladen ab. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 200 Euro. Bereits im Juni dieses Jahres wurde der Bauwagen schon einmal beschädigt.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Hafenlohr. Zu einer Kollision zwischen Lkw und Pkw kam es am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr. Der 48-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr die Staatsstraße 2315 von Hafenlohr in Richtung Kreuzwertheim. An der Nordbrücke wollte er in den dortigen Kreisverkehr einfahren und übersah dabei einen VW Golf, der bereits im Kreisel fuhr und Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Am Steuer des VW saß eine 51-jährige Frau. Verletzte wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird mit 2100 Euro angegeben.

Polizei Marktheidenfeld/mm