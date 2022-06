Unbekannte beschädigen Audi in Alzenau - 6.000 Euro Schaden

Am Auto entstand dabei ein Schaden von ungefähr 6.000 Euro. Aufgrund einer Zeugenaussage hat die Polizei einen Tatverdacht gegen den Fahrer eines blauen Sattelschleppers mit dem deutschen Teilkennzeichen LL-??. Laut Zeugenaussage waren an dem Auflieger deutsche OAL-Kennzeichen angebracht.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 06023/944-0.

Skoda im Graben gelandet

Alzenau. Am Mittwochabend ist eine 27-jährige Skoda-Fahrerin auf der Staatsstraße 3202 in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Fahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro.

65-Jährige beim Einladen des Kofferraums angefahren

Alzenau. Am Mittwochnachmittag hat eine 76-jährige Skodafahrerin auf dem Parkplatz am Krankenhaus beim rückwarts Ausparken eine 65-Jährige angefahren. Die Frau lud gerade etwas in ihrer Kofferraum. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Polizei Alzenau/joma