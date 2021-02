Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in den Innenraum des in der Martinstraße geparkten Fahrzeuges und bauten die Elektronik aus. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise entgegen.

klal/Quelle: Polizei Südhessen