Unbekannte auf Gartengrundstück in Alzenau randaliert

Unbekannte randalierten zwischen Freitag und Dienstag auf einem Gartengrundstück im Bereich der Krämerstraße/Schulstraße. Sie hatten zunächst das Gartentor beschädigt und anschließend eine Gartenhütte aufgebrochen. In der Hütte verbrannten sie dann Papier und veranstalteten ein Trinkgelage. Zum Glück kam es zu keinem Brand in der Hütte. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. In einem angrenzenden Gartengrundstück wurde außerdem eine weitere Einfriedung in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass hier eine verbotene Corona-Party stattfand.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 07.30 und 15.30 Uhr wurde ein Audi, der in der Jägerstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug im linken Heckbereich angefahren. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Smart angefahren Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 15.15 Uhr stellte ein 50-jähriger Mann seinen Smart auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Zur Sandmühle ab. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, musste er einen Schaden im Heckbereich feststellen. Der Verursacher war trotz eines Schadens von 2.000 Euro geflüchtet.

Seitenscheibe an Mercedes eingeschlagen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein bisher Unbekannter schlug in der Tiefgarage in der Burgstraße die Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein. Der Pkw war dort zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen abgestellt. Aus dem Pkw wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden summiert sich auf 1.500 Euro. Hinweise in allen Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 .