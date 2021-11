Unbekanner klaut Mountainbike in Elsenfeld

In der Zeit von 15. November, 18 Uhr bis 16. November, 13.30 Uhr, ist in der Bahnhofstraße ein Kinder-Mountainbike entwendet worden. Das grün schwarze Rad Typ Yazoo Devil war mit einem Kabelschloss am Fahrradständer bei der Bushaltestelle abgestellt worden. Der entstandene Diebstahlsschaden beträgt ca. 200 Euro.

Haschisch sichergestellt

Elsenfeld. Bei einer Personenkontrolle am Mittwoch Abend ,17.11.2021 18:30 (Mi) Uhr, haben Beamte der PI Obernburg eine kleine Menge Marihuana sichergestellt. Der Streife war eine junge Frau aufgefallen, die sich in dem Wohngebiet verdächtig aufhielt. Bei ihrer Überprüfung händigte die 25 -Jährige gut 1 Gramm Marihuana aus.

Bei Verkehrskontrolle Haschisch sichergestellt

Elsenfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg Marihuana und Tabletten sichergestellt. Die Streife der PI Obernburg hatte einen VW Polo in der Sudetenstraße angehalten. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges bemerkten die Beamten starken MArihuanageruch im Fahrzeuginnern. Eine Durchwsuchung der Beifahrerin im VW führte dann zur Sicherstellung mehrerer dem Betäubungsmittelrecht unterliegender Tabletten sowie von ca. 5 Gramm Marihuana.

Pylone überfahren

Großwallstadt. Geringer Sachschaden ist am Mittwoch Abend durch einen Großostheimer Pkw-Fahrer im Zusammenhang mit der Absicherung eines Pannenfahrzeuges auf der B 469 entstanden. Zur Unfallzeit gegen 20 Uhr hatte eine Streife der PI Obernburg einen liegengebliebenen Bus auf dem rechten Fahrstreifen abgesichert. Hierzu wurden zur Absicherung des Busses Pylone aufgestellt, die andere Verkehrsteilnehmer auf die andere Fahrspur leiten sollten. Der 53-jährige Audifahrer bemerkte die Absicherung zu spät und überfuhr eine Niswsenleuchte und einen Pylon, konnte dem Hindernis aber noch ausweichen. Der entstandene Sachschaden an den Sicherungsmitteln beträgt 200 Euro.

VW-Up angefahren

Obernburg. Am Stiftshof Aus Obernburg ist am Mittwoch Nachmittag eine Unfallflucht gemeldet worden. Ein noch Unbekannter hat hier einen VWup angefahren. Der Kleinwagen war von seienm Besitzer hinter dem Rathaus auf dem Kirchplatz abgestellt worden. Vermutlich blieb ein Fahrzeug mit einem Kastenaufbau beim Rangieren an dem hinteren rechten Kotflügel hängen und beschädigte diesen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg