Unachtsamkeit führt zum Unfall in Aschaffenburg

Am Sonntag um 14:10 Uhr fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Audi in der Schweinheimer Straße vom Fahrbahnrand an, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Hierbei übersah sie einen herannahenden Ford. Bei der Kollision beider Autos entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Schlüssel entdeckt und aus Keller Waren gestohlen

Aschaffenburg. Vermutlich am Samstag in der Früh zwischen 2:00 und 4:00 Uhr suchten unbekannte Täter in der Burchardtstraße einen Lagerraum in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschafften sich mittels eines aufgefunden Schlüssels Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus dem Innern verschwanden ein Kinderwagen und diverse Spirituosen im Gesamtwert von fast 1200 Euro. Hinweise zu tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Lack an geparktes Auto zerkratzt

Aschaffenburg. Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Sonntag, 14:30 Uhr wurde in der Feldchenstraße die Fahrertüre eines geparkten blauen VW Polo von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Schaden: 1500 Euro. Hinweise zu tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Geparktes Auto gestreift

Goldbach. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß abgestellten Opel am Sonntag um 16:50 Uhr blieb ein 35-Jähriger mit seinem Kleintransporter der Marke Peugeot an diesem leicht hängen. Beide Spiegel wurden hierbei beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

xere/Polizei Aschaffenburg