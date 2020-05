Unachtsamer Wohnmobil-Fahrer verursacht Unfall in Karlstadt

Am Freitag um 16:30 Uhr wollte der 73-jähriger Fahrer eines Wohnmobils vom Parkplatz „Faltershütte“ zwischen Karlstadt und Gambach auf die B26 einfahren. Beim Linksabbiegen übersah der Fahrer eine von rechts kommende 32-jährige Autofahrerin mit ihrem VW. Diese musste dadurch stark abbremsen und ausweichen. In der Folge touchierte die Frau mit ihrem Fahrzeug die Leitplanke. Zu einem Kontakt mit dem Wohnmobil kam es nicht. Der entstandene Sachschaden an Auto und Leitplanke beläuft sich auf zirka 3500 Euro. Den Fahrer des Wohnmobils erwarten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Einbruch in Fischerhütte - 1200 Euro Schaden

Arnstein-Büchold. In der Nacht vom 13.05. auf 14.05. wurde in die Fischerhütte am Stausee eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein und hebelten eine Tür auf. Aus der Hütte wurden daraufhin ein Freischneider und ein Stromaggregat entwendet. Der Wert der Beute liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353 / 9741 - 0 entgegen.

Unfallflucht: Autofahrer musste Entgegenkommendem ausweichen

Arnstein-Schwebenried. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer musste am Freitag um 07:15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Burghausen und Schwebenried einem unbekannten Autofahrer ausweichen. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr gekommen und damit auf die Fahrbahnseite des Opel-Fahrers. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich dieser nach rechts aus und kollidiert mit der Schutzplanke. Zu einem Kontakt beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Unbekannte musste den Unfall aber bemerkt haben, setzte seine Fahrt aber ohne anzuhalten fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8000 Euro. Der Geschädigte zeigte den Vorfall anschließend bei der Polizeiinspektion Schweinfurt an. Die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort werden durch die Polizeiinspektion Karlstadt geführt. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353 / 9741 - 0 entgegen.

Bauschutt illegal entsorgt

Arnstein-Altbessingen. Auf einer Freifläche in der Krämergasse, wurde durch einen Unbekannten Bauschutt „entsorgt“. Die Grundstücksbesitzerin fand auf ihrem Grundstück etwa ein Kubikmeter Beton- und Holzreste vor, welcher dort in der Zeit vom 13. auf 14. Mai illegal abgeladen wurden. Die Entsorgungskosten für die Geschädigte belaufen sich auf etwa 200 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353 / 9741 - 0 entgegen.

