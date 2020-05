Umweltsünder versprüht Pflanzengift in Lauda-Königshofen

Ein Unbekannter versprühte hier innerhalb der letzten zwei bis drei Wochen Pflanzengift. Der Täter verteilte das Pflanzenvernichtungsmittel zwischen dem Wanderpfad und dem Treppenabgang Roter Weg. Durch den unerlaubten Einsatz des Giftes starb die komplette Vegetation in der geschaffenen Schneiße ab. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Wertheim-Bettingen. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag wurde ein Fahrradfahrer in Wertheim leicht verletzt. Gegen 12:15 Uhr befuhr der 48-jähriger Lenker eines VW die Landstraße bei Bettingen. Am Ortsbeginn bog der Fahrer nach links in die Hauptstraße ab. Hierbei übersah der 48-Jährige vermutlich einen

entgegenkommenden E-Bike-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen woraufhin der 59-jährige Radfahrer stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Radler leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Radler nach Sturz schwer verletzt

Wertheim-Waldenhausen. Am Mittwochabend stürzte ein Fahrradfahrer in Waldenhausen und verletzte sich dabei schwer. Der 82-Jährige kam gegen 18:00 Uhr in der Steigäckerstraße ins Trudeln und stürzte. Die durch Passanten alarmierten Rettungskräfte versorgten den älteren Herren an der Unfallstelle. Jedoch musste der 82-Jährige wegen den schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Auto mutwillig zerkratzt

Bestenheid. Bereits am 8. Mai beschädigten Unbekannte ein Auto in Bestenheid. Eine 23-Jährige stellte ihren BMW am vergangenen Freitag gegen 02:00 Uhr auf einem Parkplatz im Robert-Bunsen-Weg ab. Als die Frau am Morgen gegen 09:00 Uhr zu ihrem Gefährt zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigung. In diesem Zeitfenster zerkratzen die bislang unbekannten Täter den Fahrzeuglack des Autos mit einem Gegenstand. Zeugen der Sachbeschädigungen und Hinweisgeber die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch ein Auto in Assamstadt und flüchtete. Eine 33-jährige Frau parkte ihren Seat gegen 08:30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Industriestraße. Als sie um 17:30 Uhr wieder an ihrem Auto ankam, stellte sie eine Beschädigung an der rechten

hinteren Türe fest. Die alarmierten Beamten sicherten an dem beschädigten Seat fremde blaue Lackspuren. Sofern der Unfallverursacher nicht ermittelt werden

kann, bleibt die 33-Jährige auf ihrem Schaden sitzen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Lauda-Königshofen. Am Mittwochabend beschädigte ein bislang Unbekannter ein Fahrzeug in Königshofen und flüchtete im Anschluss. Gegen 18:30 Uhr parkte eine 30-jährige Frau ihren Chrysler in der Hauptstraße. Als sie nach 15 Minuten wieder zurück an ihrem Auto ankam, stellte die Frau eine Beschädigung am vorderen Stoßfänger fest. Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Vandalismus an Auto

Lauda-Königshofen. Unbekannte beschädigten am Mittwochmittag ein Auto in Lauda. Ein 66-Jähriger stellte seinen Honda gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Badstraße ab. In einem Zeitfenster von 20 Minuten zerkratzen die bislang unbekannten Täter mit einem Gegenstand den Fahrzeuglack des Autos. Als der Mann zu seinem Gefährt zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigung. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Unfallverursacher flüchtet

Tauberbischofsheim. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch auf einem Parkplatz in Tauberbischofsheim. Der Renault wurde von einer 23-Jährigen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Vitryallee gegen 9:00 Uhr abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte daraufhin das abgestellte Fahrzeug. Als die Frau zu ihrem Auto gegen 18:15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden am rechten hinteren Kotflügel. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

