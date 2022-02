Durch einen umgefallenen Baum ist es am Donnerstagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen auf der Staatsstraße zwischen Lohr am Main und Hausen gekommen. Ein aus Richtung Lohr kommender Linienbus, besetzt mit einem Fahrgast, und ein Auto fuhren unabhängig voneinander in den gestürzten Baum. Der entgegenkommende Wagen wurde durch das Hinderniss abgelenkt und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum neben der Fahrbahn. Glücklicherweise wurden bei beiden Unfällen keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000,- €. Die Straße war halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hausen geregelt.

Unekannte stehlen Fahrrad

Lohr. Vergangenen Mittwoch ist in Lohr ein gelb-graues Fahrrad der Marke Haibike gestohlen worden. Der 18-jährige Geschädigte hatte sein Mountainbike im Zeitraum zwischen 15Uhr und 20Uhr vor einem Verbrauchergeschäft in der Rechtenbacher Straße unversperrt abgestellt. Nach seiner Arbeit war es nicht wieder auffindbar. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 470,- €. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr telefonisch (09305/8741-0) oder per E-Mail (pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de) entgegen.

AirPods von Mitschülerin geklaut

Lohr. Vergangenen Mittwoch hat sich ein Diebstahl in der Sporthalle des Nägelseeschulzentrums in Lohr ereignet. Eine 15-jährige Schülerin hatte ihre Kopfhörer der Marke Apple in der unverschlossenen Umkleidekabine liegen lassen. Nach aktuellem Stand wurden sie während des Sportunterrichts von einer Mitschülerin entwendet. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 150,- €.