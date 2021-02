"Umgesägter Baum" hatte eine tierische Ursache

Die Spuren des Bibers, welcher sich dort wohl niedergelassen hat, führten auch noch zu einem in der Nähe gefällten Zwetschgenbäumchen. Auf eine Strafverfolgung des tierischen Diebes verzichtet die Polizei.

Parkplatzrempler in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Beim Rückwärtsrangieren touchierte am Dienstag gegen 06:50 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Ringstr. einen dort geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Autofahrers in Karlburg stellten die Beamten am Dienstag gegen 11:10 Uhr fest, dass dieser drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Auf Vorhalt räumte der Mann dann auch ein am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Pfosten übersehen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Eine 76-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag gegen 15:10 Uhr auf dem Bahnhofplatz in Karlstadt beim Wenden einen Metallpfosten und knickte diesen mit ihrem Fahrzeug um. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt