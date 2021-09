Unter anderem befand sich ein Motorrad mit einem geschätzten Wert in Höhe von circa 7.000 Euro in diesem Container. Zum entwendeten Motorrad liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Die Täter brachen das Vorhängeschloss am Container auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 Euro. Weitere Gegenstände, welche sich im Container befanden, wurden zurück gelassen. Nachdem sich der Eigentümer bereits im Ausland befindet, wurde der Diebstahl durch einen Beauftragten festgestellt. Als Tatzeitraum wurde der 20.08.2021 bis 08.09.2021 benannt.

Wiederholungskennzeichen gestohlen

Lohr. Auf dem Parkplatz der Mainlände wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Wiederholungskennzeichen entwendet. Das gestohlene Kennzeichen befand sich an einem Fahrradträger an einem dort abgestellten Camper. Der unbekannte Täter entfernte das nicht verschraubte Kennzeichen. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 12 Euro.

Im Kreisverkehr auf Fahrzeug aufgefahren und abgehauen

Lohr. Am Mittwochmittag fuhr eine Golf Fahrerin in den Kreisverkehr von der Bahnhofstraße kommend ein. Auf Höhe des Kupsch Parkplatz fuhr ein Nissan Fahrer in den Kreisverkehr ein. Dieser übersah offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Golf.

Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Nissan fuhr mit seiner Front auf die hintere rechte Seite des Golf auf. Der Nissan Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen türkisen Nissan Micra mit MSP-Zulassung.

Der Sachschaden am grauen Golf beläuft sich auf 4143,52 Euro. Der türkise Nissan dürfte einen Frontschaden aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

grr / Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lohr