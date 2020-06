Überschwemmte Straßen und Keller unter Wasser in Aschaffenburg

Alleine im Stadtgebiet Aschaffenburg hatten Feuerwehr und THW rund drei Dutzend Einsätze zu bewältigen. Neben überschwemmten Straßen und ausgehobenen Gullydeckeln mussten mehrere Keller ausgepumpt werden.

---> zur Situation im Kreis Aschaffenburg: 70 Einsätze mit Schwerpunkt in Haibach

Unter anderem in der Bahnunterführung der Goldbacher Straße wurden die Wasser-Massen einem Opelfahrer in Aschaffenburg zum Verhängnis. Als er das Viadukt durchfahren wollte, blieb das Auto in der vollgelaufenen Unterführung stehen und musste von der Feuerwehr mittels einer Seilwinde geborgen werden. Vermutlich hat es nur noch Schrottwert.

Ralf Hettler