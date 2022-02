Überschlag im Audi bei Erlenbach - Mann schwer verletzt

Der Mann war gegen 13 Uhr vom Industriecenter Obernburg kommend in Richtung Müllumladestation unterwegs, als er in einer Linkskurve – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – nach rechts von der Straße abkam. Der Audi prallte in eine Leitplanke, überschlug sich und landete im Zaun eines Wasserrückhaltebeckens.

37-Jähriger nach Autounfall bei Erlenbach schwer verletzt - Aus Kurve gerutscht

Der 37-Jährige war in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Erlenbach und Wörth mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Autowrack befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der schwer verletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Während der rettungs- und Bergungsarbeiten war die Südstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde während dieser Zeit örtlich umgeleitet.

Ralf Hettler