Übernachtungsgast randaliert in Gemündener Gasthof

Auf die Frage, wann er sein Zimmer bezahlen möchte, reagierte der 53-jährige Übernachtungsgast eines Gasthofs in der Hafenstraße am Montagvormittag nicht sehr erfreut. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Personal, in dessen Verlauf der Gast diverse Dekomaterialien (Blumenvase, Windlicht) und abgepackte Lebensmittel zu Boden geworfen hat.

Der 53-Jährige musste im Beisein der Polizei sein Zimmer räumen. Außerdem wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Gegen ihn wird Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Auto rollt weg und kracht in Zaun

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Montag, gegen 00:20 Uhr, wollte ein 33-Jähriger sein Auto in die Garage seines Anwesens in der Friedenstraße fahren. Er zog die Handbremse an und stieg aus. Als er das Garagentor öffnete, hörte er ein „Klacken“. Dann bemerkte er, dass sein Auto rückwärts rollte. Der Mann versuchte noch seinen Wagen aufzuhalten, was jedoch nicht gelang. Der Seat überquerte die Friedenstraße und rollte rückwärts die Böschung zur B26 hinunter. Die Bundesstraße überquerte der Seat ebenfalls noch und prallte beim Anwesen des Roten Kreuzes gegen einen Zaun, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Andere Fahrzeuge oder Personen wurden glücklicherweise nicht gefährdet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.