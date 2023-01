Übermüdung: 20-Jähriger landet bei Karlstein in der Mittelleitplanke

Kurz nach 5.15 Uhr war ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Karlstein kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die komplette Grüninsel zwischen Ab- und Auffahrtsbereich, bevor er wieder auf die Hauptfahrbahn zurückkam. Nach zwei weiteren Einschlägen in die Mittelleitplanke kam der BMW zum Stehen.

Glück im Unglück hatte der Fahrer, welcher mit leichten Verletzungen davonkam. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der BMW hat nur noch Schrottwert. Er musste abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Aschaffenburg komplett gesperrt.

Ralf Hettler