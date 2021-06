Überholvorgang abgebrochen- Auffahrunfall in Kleinwallstadt

Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von knapp 10.000 Euro.

Außenspiegel in Klienwallstadt beschädigt

Kleinwallstadt, Hauptstraße Übers Wochenende, 05.06.2021 17:00 (Sa) - 07.06.2021 10:00 (Mo), ist in der Hauptstraße ein schwarzer Pkw Mercedes, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, angefahren worden. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer blieb hier vermutlich beim Vorbeifahren an dem rechten Außenspiegel des Fahrzeuges hängen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg