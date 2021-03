Übergriff auf junge Frau in Würzburg - Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 28 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

bekleidet mit blauer Jogginghose, grauem Sweatshirt und dunkler Strickmütze

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Beschädigungen an E-Scooter - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Im Zeitraum vom 26.02.2021 bis 10.03.2021 wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet mehrere E-Scooter eines ortsansässigen Verleihers beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde die senkrechte Haltestange oberhalb der Gabel abgebrochen. Bei dem dabei entstanden Schaden handelt es sich jeweils um wirtschaftlichen Totalschaden.

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/OBERDÜRRBACH. Zwischen Montagnachmittag, 15:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:30 Uhr, wurde im Alten Bergweg durch einen unbekannten Täter die Kennzeichenhalterung eines orangefarbenen Renaults beschädigt. Das Fahrzeug war dort ordnungsgemäß abgestellt. Als die 21-jährige Fahrzeugführerin am Dienstagmorgen zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die vordere Kennzeichenhalterung abgebrochen war. Das Kennzeichen lag vor dem Fahrzeug. Eine Beschädigung durch einen anderen Fahrzeugführer kann nach bisherigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Auto angefahren - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Dienstag, zwischen 10:50 Uhr und 14:15 Uhr, wurde ein weißer Peugeot in der Werner-von-Siemens-Straße durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Das Fahrzeug war dort ordnungsgemäß abgestellt. Als die 19-jährige Fahrzeugführerin zu ihrem Firmenfahrzeug zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung an der rechten Seite ihres Pkw feststellen. Ein Verursacher hat sich bislang noch nicht gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg