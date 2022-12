Laut Pressesprecher Maximilian Basser haben die Ermittler aus der Sendung 17 Hinweis erhalten und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Hinweise kamen sowohl aus Alzenau, wo am Samstagabend ein Ehepaar in seinem haus überfallen und beraubt worden war, sowie von der gesamten Fluchtroute der mutmaßlichen Täter und Hinweis zum Fundort eines Teils der bei Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis.

Der Fall

Am Samstag, etwa gegen 18 Uhr war in der Rodenbacher Straße auf Höhe der dortigen Gärtnerei in Alzenau eine verletzte Frau gemeldet worden. Sie und deren Mann waren von vier schwarz gekleideten Tätern überfallen worden. Diese raubten Bargeld und Wertsachen, darunter Schmuck. Das Quartett flüchtete in einem dunklen Kombi mit gelben Kennzeichen mit schwarzer Aufschrift und dem Teilkennzeichen »L«.

Raubüberfall Alzenau - Fluchtweg der Täter



Das Fahrzeug flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort und fiel zunächst einer Zeugin an der Kreuzung Industriestraße und Staatsstraße 2305 auf, als es trotz Rotlicht in die Kreuzung einfuhr und in Richtung A 45 weiterfuhr. Eine weitere Zeugin teilte mit, dass ihr das Fahrzeug auf der A 66 am Hanauer Kreuz mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren ist. Die dritte Mitteilung im Zusammenhang mit der Flucht ging letztendlich von der A 61 bei Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) ein, wo die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen Teile der Beute entsorgt haben.

Raubüberfall Alzenau - Fragen der Polizei

Die Ermittler der Kriminalpolizei arbeiten nun aktuell die neuen Hinweise ab.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

dc