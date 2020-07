Überblick am Kleinheubacher Kreisel verloren: VW crash frontal mit Jeep

Sie verlor an der Baustelle von Breitendiel kommend in Richtung Kreisel den Überblick, umfuhr die Warnbarken und befand sich so auf der Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Jeep. Wie durch ein Wunder blieben die Fahrerin des VW, sowie der 55-jährige Jeep-Fahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von ca. 10000 Euro. Da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Knall in Eichenbühl: Spülmaschine brennt, 94-Jährige im Krankenhaus

Eichenbühl. Am Samstagnachmittag war ein technischer Defekt an einer Spülmaschine dafür verantwortlich, dass der Geschirrspüler gegen 13.45 Uhr, Im Scheibling 16 in Eichenbühl, mit einem lauten Knall in Brand geriet. Die Feuerwehren Eichenbühl und Großheubach waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand sehr schnell löschen. Es entstand ein verhältnismäßig geringer Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Obwohl die Bewohner geistesgegenwärtig und sofort das Gebäude verließen, wurde eine 94-jährige Bewohnerin mit dem Verdacht einer Rauchintoxikation vorsorglich ins Klinikum Hardheim eingeliefert.





Alkoholisierte Fahrerin gerät immer wieder auf die Gegenfahrbahn

Amorbach. Einer Polizeistreife fiel am frühen Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Staatsstraße 2311 von Amorbach in Richtung Kirchzell ein schwarzer Audi durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Wage geriet mehrmals auf die Gegenfahrbahn und wurde auf Höhe der „Pulvermühle“ gestoppt. Der Grund war schnell klar, denn bei der Verkehrskontrolle wurde bei der 70-jährigen Fahrzeugführerin deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Pkw-Fahrerin musste sich einer Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Miltenberg unterziehen. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei stellt Volvo-Fahrer

Kleinheubach. Im Pfarrer-Frömmel-Ring 43 beobachtete eine aufmerksame Zeugin am Samstagmorgen um 8.55 Uhr einen Volvo, der beim Ausparken rückwärts an einen dahinter geparkten Opel stieß. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Volvo vor der Wohnadresse festgestellt werden. Ein entsprechender Heckschaden war vorhanden. Bei der Aufnahme der Verkehrsunfallflucht wurde beim Unfallverursacher die Fahrtauglichkeit überprüft und ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Neben der Strafanzeige wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wird noch eine Straßenverkehrsgefährdung - infolge Alkohol vorgelegt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Zaun abgerissen, Grillplatz in desolatem Zustand

Amorbach. Im Philosophenweg kam es in der Zeit von Freitag, 20.15 Uhr bis Samstag, 9 Uhr, zu einer Sachbeschädigung am Zaun eines Gartengrundstückes. Der Zaun wurde mutwillig abgerissen und eingetreten. Der Verdacht richtet sich gegen eine Gruppe, die auf dem angrenzenden Grillplatz eine Feier abhielten. Auch der Grillplatz wurde bei der Sachverhaltsaufnahme in einem desolaten Zustand vorgefunden. Mit einem Zeugenaufruf möchte die Polizei den oder die Täter der mutwilligen Zerstörung ermitteln.