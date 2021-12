Über Whatsapp betrogen: Lohrer überweist 7000 Euro

Laut Polizei geschah dies zwischen dem 5. und 7.Dezember. Hier wurde eine Person per Whatsapp-Nachrichten aufgefordert, im Auftrag einer vermeintlichen Verwandten, welche sich angeblich in einer Notlage befand, Geld zu überweisen. Jedoch handelte es sich hierbei um eine fremde Person, welche dies nur vorgab. Insgesamt kam es zu fünf Überweisungen mit einem Schaden von über 7.000 Euro.

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch wurden im Altstadtparkhaus in Lohr diverses Graffiti angebracht, sowie Hinweisschilder aus der Verankerung gerissen und entfernt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter der Email-Adresse pp-uft.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen

Ohne Fahrschein im Zug nach Würzburg unterwegs

Im Regionalexpress von Frankfurt nach Würzburg hat die Bundespolizei m Dienstag zwei Personen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass diese ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren, sowie ein Verstoß nach dem 3G-Konzept der DB vorlag. Die weitere Sachbearbeitung sowie Abklärung erfolgte durch Beamte der Polizei Lohr.

Beschädigter Wagen gesucht

Im Bereich der Baustelle in der Rechtenbacher Straße in Lohr berührte ein unbekannter Fahrer mit seinem Außenspiegel vermutlich einen blauen Pritschenwagen. Bis der Verkehrsteilnehmer drehen konnte, war das besagte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand geringer Schaden am Spiegel in Höhe von ca. 50 Euro.

Der Fahrer des blauen Pritschenwagens wird gebeten, sich mit der Polizei Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter der Email-Adresse pp-uft.lohr.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzten.

Reh bei Lohr ausgewichen - Auto bleibt im Straßengraben liegen

Auf der B26 von Frammersbach kommend, Höhe Lohr, wich ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto einem Reh aus und kam aufgrund des Fahrmanövers von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Erliegen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer blieb laut Polizei unverletzt.

Polizei Lohr/kick