Hier erfolgten durch beide Fahrzeuge weitere Überholvorgänge wild rechts und links an normal fahrenden Pkw vorbei. Nach der Einhausung beschleunigten beide Pkw auf über 200 km/h, wobei weiterhin eine aggressive Fahrweise mit u.a. dichtem Auffahren auf den Vordermann und rechts überholen, teilweise über den Standstreifen, festgestellt wurde. Zeitweise fuhren sie so schnell und dabei äußerst rücksichtslos, dass die Zivilstreife sie zwischenzeitlich aus den Augen verlor.

Die beiden 19-jährigen Fahrzeugführer konnten schließlich an der Anschlussstelle Marktheidenfeld angehalten werden und wurden zur Sachbearbeitung zur Dienststelle mitgenommen. Beide Führerscheine wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sofort beschlagnahmt.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach sucht an dieser Stelle nach weiteren Zeugen und/oder Geschädigten, die das Kraftfahrzeugrennen zwischen dem schwarzen BMW und dem schwarzen Audi beobachtet haben oder selbst durch die höchst riskanten Fahrmanöver beeinträchtigt wurden. Einer ersten Mitteilung nach waren beide Fahrzeuge schon gegen 15:30 Uhr auf der A3, etwa Höhe Seligenstadt in FR Würzburg, aufgefallen.

Zeugen beider Vorfälle werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Überholerin übersieht Pkw hinter sich- Kollision

Alzenau, A 45 Ri. Aschaffenburg. Die Fahrerin eines Renault war am Sonntag gegen 20:40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 45 unterwegs, als sie zum Überholen auf den linken Fahrstreifen ausscherte und dabei einen Ford übersah, der mit wesentlich höherer Geschwindigkeit bereits zum Überholen angesetzt hatte. Der Ford-Fahrer bremste sofort ab, geriet jedoch bei seinem Ausweichmanöver ins Schlingern. Infolge dessen stieß der Ford rechtsseitig mit einem dort fahrenden Wohnmobil zusammen. Der Renault blieb unbeschädigt.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, sie blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Fahrerlaubnis entzogen, Drogen konsumiert

Weibersbrunn, A 3 Ri. Würzburg. Im Bereich der Rastanlage Spessart wurde am Sonntag gegen 23:50 Uhr der Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der vorgelegten Dokumente stellten die Beamten fest, dass die polnische Fahrerlaubnis des 21-Jährigen entzogen worden war, weshalb er auch in Deutschland mit dieser keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf. Zudem gab der junge Mann an, einige Zeit vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Zu seiner Rechtfertigung legte er zwei Rezepte über Cannabis vor. Da bei ihm jedoch Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Cannabis nicht bestimmungsgemäß gebraucht wurde und er nicht in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen und deshalb eine Trunkenheit im Verkehr vorliegt. Hierzu sind weitere Ermittlungen erforderlich. Zunächst wurde bei dem Autofahrer eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

grr / Pressemitteilung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach