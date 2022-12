Über 1,3 Promille - Polizei zieht Autofahrerin Kleinheubach aus dem Verkehr

Gegen 15.40 Uhr führten die Beamten in der Friedenstraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stieg den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden in der Folge sichergestellt und er musste die Beamten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Nach Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder entlassen.

Großwallstadt : Autofahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss - Amphetamin sichergestellt

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Die Obernburger Polizei hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Bei einer Folgedurchsuchung stellten die Beamten bei der Frau einige Gramm Amphetamin sicher.

Die Beamten stoppten den Pkw in der Nacht zum Freitag, gegen 00.10 Uhr, in der Großostheimer Straße und führten eine Verkehrskontrolle durch. Aufgrund des Verdachts, dass die 39-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Frau räumte in der Folge ein, in Besitz von Amphetamin zu sein. In ihrer Wohnung wurde in der Folge eine geringe Menge des Betäubungsmittels sichergestellt.

Die 39-Jährige musste eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Zeugenaufrufe

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, hat ein Zeuge zwei bislang noch unbekannte Jungen dabei beobachtet, wie sie einen Kaugummiautomaten am Mittleren Weg aufbrachen und den Inhalt entwendeten. Es entstand ein Schaden, der sich Schätzungen zufolge auf rund 100 Euro belaufen dürfte. Bei Eintreffen der Polizei waren die Kinder bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

