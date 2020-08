Turbulenz am Campingplatz Kahl: Jugendlicher beißt Frau in den Finger

Einer Gruppe von drei männlichen Jugendlichen war aufgrund der Zugangsbeschränkungen zum Badesee der Zutritt zum Gelände verweigert worden. Daraufhin versuchten die drei Burschen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren über die Terrasse der am Campingplatz gelegenen Gaststätte auf das Badeseegelände zu gelangen. Dies wurde durch Personal der Gaststätte verhindert und die Burschen zum Verlassen der Gaststätte aufgefordert.

Beim Verlassen des Gebäudes kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten mit einem 48-jährigen Angestellten der Gaststätte, nachdem sich zuvor der 15-jährige Rädelsführer der Jugendlichen sehr aggressiv und verbal ausfällig gezeigt hatte. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde der Gaststättenangestellte in den Finger gebissen und geschlagen.

Für die drei aus Hessen angereisten Jugendlichen ist die Badesaison am Badesee Kahl beendet, da ihnen ein Hausverbot für den Rest der Saison ausgesprochen wurde. Zudem erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Marihuana aufgefunden

Karlstein. Im Rahmen einer Personenkontrolle von drei Jugendlichen am Sportheim Großwelzheim konnte eine kleine Menge Marihuana aufgefunden und einem 17-jährigen zugeordnet werden. Der junge Mann wurde im Anschluss an die Sachbearbeitung den Eltern übergeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Mülltonnenbrand

Kahl. Am Samstag, gegen 13.40 Uhr kam es im Hörsteiner Weg zum Brand von zwei Papiertonnen. Dieser wurde zeitnah durch einen Zeugen bemerkt und gelöscht, so dass kein größerer Sachschaden entstand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe auf den Mülltonnen abgelegte Pappe entzündet und so den Brand ausgelöst haben.