Tumult um Maskenverweigerer in Aschaffenburger Schnellrestaurant

Da einer von ihnen sich weigerte seinen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wurden er und seine Begleiter von der Restaurant-Managerin aus dem Lokal verwiesen. Deshalb beleidigte der junge Mann die Restaurant-Managerin durch kränkende und ehrverletzende Äußerungen.

Die herbeigerufene Streifenbesatzung konnte die jungen Männer unweit des Schnellrestaurants antreffen. Der 22-jährige Maskenverweigerer konnte ausfindig gemacht werden. Er hatte 1,72 Promille. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

Nun tat sich ein 20-Jähriger hervor, der den Platzverweis nicht befolgte und die eingesetzten Beamten verbal erheblich attackierte. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der aggressive junge Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Dabei stemmte er sich erheblich gegen die Maßnahmen und versuchte sich zu entreißen. Nachdem ihm die Handschellen angelegt werden konnten wurde er zur Polizeiinspektion Aschaffenburg transportiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme veranlasst. Anschließend wurde der Mann in der Gewahrsamszelle ausgenüchtert. Er wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Auch der 22-jährige Beleidiger wird angezeigt.

Mit verfälschter Monatskarte im Omnibus unterwegs

Aschaffenburg. Eine 26-jährige Dame wurde am Samstag gegen 6 Uhr durch einen Omnibusfahrer der Polizei übergeben. Sie wollte sich mit einer verfälschten und ursprünglich bereits abgelaufenen Monatskarte die Beförderung erschleichen. Die Dame wird unter anderem wegen Urkundenfälschung angezeigt.



Unfallflucht in Mespelbrunn

Mespelbrunn. An einer Tankstelle in Mespelbrunn ereignete sich am Samstag, gegen 16.45 Uhr, eine Unfallflucht. Ein Auto mit Wohnanhänger nutzte das Tankstellengelände wohl um zu Wenden. Dabei blieb er an einer Zapfsäule hängen und beschädigte diese stark. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Anschließend entfernte sich das Gespann. Die Ermittlungen zu dem Unfallflüchtigen wurden aufgenommen.

Zwei Unfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit im Landkreis Aschaffenburg am Samstagnachmittag

Mainaschaff. Ein VW Passat schleuderte aufgrund regennasser Fahrbahn auf der B8 in Mainaschaff in die Leitplanke und wurde erheblich beschädigt. Hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 6300 Euro.

In Hessenthal verlor der Fahrer eines Mercedes auf der Staatsstraße 2312 in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Beide Unfallfahrer blieben unverletzt.

Gruppe von Kindern und Jugendliche werfen Steine vom Hochhaus

Am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, musste ein Funkstreifenwagen nach Mainaschaff ausrücken. Dort warfen drei Schüler im Alter von 13 - 16 Jahren Steine von einem Hochhaus. Durch Anwohner konnten die drei Halbstarken identifiziert werden.

Glücklicherweise kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.







Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage

Insgesamt viermal mussten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Samstagmorgen in Stadt und Landkreis ausrücken, um Arbeiten auf Baustellen einzustellen. Die jeweils angetroffenen Bauarbeiter hatten offenbar keine Kenntnis über den Feiertag Mariä Himmelfahrt.

mkl/Polizei Aschaffenburg