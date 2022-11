Türschloss von Würzburger Getränkemarkt zugeklebt

Dieses musste durch einen Schlüsseldienst geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Ein Verursacher der Sachbeschädigung ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter dem Telefon 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.





Durch Absperrung gegangen und Polizeibeamten angegriffen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Rahmen eines Einsatzes in der Haugerpfarrgasse in der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 20-jähriger Mann durch eine polizeiliche Absperrung zu gehen. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis erteilt, welchem der betrunkene Mann nicht nachkommen wollte. Als ihm daraufhin eine Mitnahme zur Polizei angedroht wurde, beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Die Beamten brachten ihn in ein Streifenfahrzeug. Dabei stieß der Mannmit seinem Kopf in Richtung eines Polizisten und traf diesen an der Lippe. Der verletzte Ordnungshüter konnte nach einer kurzen Erstversorgung in einem Krankenhaus seinen Dienst fortsetzen. Den Aggressor erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung.





Altreifen widerrechtlich entsorgt

WÜRZBURG/LENGFELD. Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße „Am Greinberg" insgesamt 21 Altreifen abgelegt. Einen Hinweis auf den/die Verursacher/in gibt es bislang nicht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter dem Telefon 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.





Kollision zwischen zwei Radfahrern

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am Freitagmorgen kam es in der Versbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. In den frühen Morgenstunden befuhren die beiden Fahrzeugführer einen gemeinsamen Radweg. Auf Grund starken Regens, der Dunkelheit und blendender Fahrzeuglichter kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrräder. Ein Beteiligter musste in einem Krankenhaus erstversorgt werden. An einem der Zweiräder entstand ein Sachschaden von ca. 30 Euro.



Fahrzeug angefahren und geflüchtet.

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Ein in der Barbarastraße ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde angefahren und beschädigt. Demnach parkte die Halterin ihr Fahrzeug der Marke Daimler am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 27 in der Barbarastraße. Als sie am nächsten Morgen gegen 07.50 Uhr, zu diesem zurückkam, stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt wurde. Einen Hinweis auf den/die Verursacher/in konnte nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

