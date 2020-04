Tür aus Angeln gerissen und Stromkasten beschädigt

Randalierer beschädigt Tür

Miltenberg: Nicht nachzuvollziehen sind die Gedankensprünge eines 28-jährigen Bewohners des Obdachlosenheimes im Fährweg. Dieser hatte am Samstag, gegen 19:15 Uhr, die Holztür zum Gemeinschaftsbad aus den Angeln gerissen und aus dem Badezimmer auf den Vorhof geschmissen. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro, der amtsbekannte Vandale wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Stromverteilerkasten und Lichtmasten beschädigt

Landkreis Miltenberg: Bei Überprüfungen ihrer Einrichtungen stellte ein Netzbetreiber zwischen dem 30. März und 18. April mehrere beschädigte Versorgungseinrichtungen fest. So wurde in Dorfprozelten, An der Bubenklinge, ein Kabelverteilerschrank beschädigt, in Kleinheubach, Im Steiner und in Rüdenau, Im Langäckerweg jeweils ein Alu-Lichtmast.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg