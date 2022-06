Trotz Verbot: 66-Jähriger hantiert in Gemünden mit offenem Feuer

Die Stadt Gemünden erließ am 13. Juni wegen der bestehenden akuten Brandgefahr ein Verbot von offenem Feuer. Dieses gilt auch für das Betreiben von Grills auf Privatgrund.

Am Samstag wurde der Polizei um 21.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Spessartweg in Gemünden gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein 66-jähriger Mann gegrillt hatte. Gegen den 66-jährigen wird nun nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) ermittelt.

Wildunfall

Gemünden. Am Sonntag um 23.20 Uhr erfasste eine 29-jährige Frau mit ihrem Pkw ein Reh zwischen Kleinwernfeld und Hofstetten auf der Kreisstraße MSP11. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Unfallflucht

Gemünden. Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Freitagabend gemeldet, die aber bereits am Mittwoch zwischen 04.00 Uhr und 16.15 Uhr stattgefunden hatte. In dieser Zeit parkte ein 22-jähriger Mann seinen schwarzen Audi auf einem Parkplatz in der Weißensteinstraße. Er bemerkte erst am Freitag, dass sein Pkw am hinteren rechten Kotflügel und der hinteren rechten Tür beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor, deshalb bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 unter Mitteilung von Erkenntnissen, die zur Ermittlung des Verursachers führen.

Zugelaufenes Schaf

Gemünden. Am Samstag teilte ein 50-jähriger Tierhalter aus Gemünden mit, dass er eine Weide in der Nähe des Zollbergs hat. Dort ist ihm ein Schaf, vermutlich Heidschnucke, zugelaufen. Der 50-jährige kümmert sich um das Schaf, bis der Besitzer ausfindig gemacht wird.

Trunkenheitsfahrt

Gössenheim. Der Polizei wurde am Freitag mitgeteilt, dass ein 71-jähriger Mann gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw an eine Hausecke in Sachsenheim gefahren sei. An der Hausecke entstand kein Schaden, am Pkw war die rechte hintere Beleuchtungseinrichtung, im Wert von ca. 200 Euro, defekt. Bei der Überprüfung des 71-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,82 Promille. Durch die Beamten wurde der 71-jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht, damit der genaue Alkoholwert festgestellt werden kann.

vd/Polizei Gemünden